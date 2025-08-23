Ndour è la novità di Pioli, fisico e corsa per giocarsi questa occasione

Stefano Pioli in questa estate ha pensato a lungo al tridente pesante, quello formato da Kean, Gudmundsson e Dzeko. Lo ha schierato in varie amichevoli, anche contro il Manchester United, e poi ha deciso, per la prima gara ufficiale dell'anno, di schierare un centrocampista in più per dare maggiore equilibrio alla sua squadra. Quel centrocampista che nell'undici titolare ha preso il posto di Dzeko è Cher Ndour. Sfruttando una condizione fisica tutt'altro che buona di Mandragora, reduce da una pre season complicata dopo l'infortunio subito contro la primavera, l'ex Psg giovedì sera ha dato qualità e quantità ai viola risultando alla fine tra i migliori in campo.

Considerando il fatto che la Fiorentina è alla ricerca di un altro centrocampista muscolare, è possibile che spesso i viola giochino con tre centrocampisti di ruolo. Mercato permettendo il classe 2004 si giocherà il posto con Mandragora nel corso della stagione. Per quanto riguarda il tridente invece ci sarà da aspettare, più facile vederlo a gara in corso in base alle esigenze della singola gara. A riportarlo è La Nazione.