NAZIONE, Vlahovic e poi? Il rebus delle punte

L’esplosione di Dusan Vlahovic ha di fatto nascosto la sterilità in fase realizzativa che aveva messo nei guai la Fiorentina di Iachini, prima versione, assorbito dal gioco delle punte. Una da affiancare a Franck Ribery, titolare inamovibile, con il serbo a giocarsi un posto nell’undici iniziale con Kouame e in terza battuta con Cutrone. L’avvento di Prandelli ha poi determinato l’investitura del numero 9, la cessione di Cutrone e il parziale utilizzo di Kouame. Aleksandr Kokorin in questa stagione è stato più in palestra che in campo. Se ne riparlerà la prossima, considerato l’accordo pluriennale. Le grandi manovre attorno al contratto di Vlahovic sono appena iniziate. La volontà di Rocco Commisso è chiara e l’ha ribadita poco prima di salire sulle scalette dell’aereo che lo ha riportato ieri negli Stati Uniti. "Lo voglio tenere. Voglio accontentare lui e il suo procuratore", le parole del presidente. Le diplomazie sono al lavoro e anche Dusan non ha scartato l’idea di restare a Firenze. Il rapporto, dunque, tra lui e il presidente è saldo e saranno proprio loro a parlare e a trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. Si lavora anche al rinnovo di Ribery, che andrà a scadenza il prossimo 30 giugno. Molto dipenderà dal nuovo allenatore, anche se Davide Lippi, il procuratore che ha favorito l’arrivo i viola del francese ha fatto sapere che non c’è fretta di decidere e che comunque il numero 7 sarebbe contento di proseguire la sua avventura viola. Più complesso il discorso attorno a Kouame.