NAZIONE, Viola su Dorsch. Operazione sui 10 mln

Secondo quanto riportato da La Nazione questa mattina, i dirigenti viola stanno prendendo informazioni su Niklas Dorsch, centrocampista tedesco, anche lui nato nel 1998, che ha giocato una buona stagione in Belgio nelle file del Gent e cha ha guidato la Germania Under 21 alla vittoria dell’Europeo di categoria. Inizialmente su di lui c’era l’Augsburg, club della Bundesliga, ma adesso si sono fatte vive altre pretendenti come il Sassuolo e appunto la Fiorentina. Gioca centrale, suggeritore di centrocampo, ma può anche disimpegnarsi come ’volante’ davanti alla difesa. Insomma versatile e l’operazione potrebbe anche chiudersi a 10 milioni, salvo rilanci o bonus da inserire.