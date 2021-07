NAZIONE, Tottenham su Milenkovic. Ma quanto vale?

Nikola Milenkovic è in uscita, il problema è quello di stabilire un prezzo congruo per uno dei difensori più forti del campionato italiano (e, dicono i numeri, anche d’Europa). E se il Tottenham resta vigile per valutare quando e come inserirsi, in attesa di capire se il Manchester City sarà disposto davvero a pagare 185 milioni per Kane, la Fiorentina deve trovare un punto di incontro fra le speranze di incasso e le offerte del mercato. Nel calcio pre-pandemia, un giovane difensore come Milenkovic avrebbe portato in cassa almeno 35 milioni, oggi i parametri sono cambiati e le disponibilità sono minori. Ma quanto? Oltretutto Milenkovic si sta avvicinando verso lo svincolo (a febbraio potrebbe firmare per un altro club andandosene a parametro zero) per cui la Fiorentina si trova a dover gestire un caso complesso.