"SuperCabral o RoboPiatek?" è il titolo con cui La Nazione apre le sue pagine sportive. Il dubbio per Italiano sarà chi schierare in attacco contro la Lazio, se Piatek o Cabral. La classica frase "Gioca chi sta meglio" si applica appieno alla Fiorentina di Italiano, che avrà ora un doppione anche in attacco: dovrà essere bravo il tecnico, ancora una volta, a far sentire tutti importanti.