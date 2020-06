NAZIONE, Rocco: "Viola, mi manchi. Presto con te"

All'interno di un lungo speciale che oggi La Nazione propone sulla Fiorentina in vista della ripresa del campionato di Serie A, troviamo oggi una lettera aperta del presidente viola Rocco Commisso. Ecco le parole del patron, presto di nuovo in Italia dopo la pandemia: "Manca poco e potremo tornare a giocare. Mi è mancata la vicinanza e il contatto con più persone, a cominciare da mio figlio Giuseppe rimasto a Firenze. E mi sono mancate le partite della nostra Fiorentina e le emozioni che provo ogni volta che scendiamo in campo, gli sguardi e le battute con i miei ragazzi. Mi è mancato il contatto con i nostri splendidi tifosi, l’arrivo allo stadio, le foto e gli abbracci con famiglie e bambini con i colori viola sulla pelle. Poi la partita, l’incitamento del pubblico, la paura e la gioia, sempre dietro l’angolo pronte a farmi emozionare. Oggi mi dispiace non poter esservi vicino, non riuscire a parlare di persona con la squadra e dare anche io il mio sostegno, ma spero di poter tornare presto a Firenze e stare di nuovo insieme. Voglio dedicare un pensiero a coloro che hanno sofferto, a quelli che si sono ammalati, che non ce l’hanno fatta o che hanno perso i propri cari. A loro va la mia vicinanza più grande. E vorrei ringraziare quelli che hanno lottato in prima linea contro questo terribile nemico e coloro che con le loro donazioni hanno permesso agli ospedali di avere strumenti per affrontare l’epidemia. Speriamo di tornare a vivere in modo sereno attraverso una partita di pallone".