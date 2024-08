NAZIONE, Risolti i guai per Tessmann: è fatta con i viola

FirenzeViola.it

Il mercato della Fiorentina si sta scaldando ed è pronto a regalare il colpo Tanner Tessmann per Palladino. Come scrive La Nazione oggi in edicola, le ultime ore sono state importanti per sbloccare la situazione attorno al centrocampista statunitense: incontri positivi confermati dall'entourage, volti a risolvere la questione commissioni. Fiorentina e Venezia erano già d'accordo a 6 milioni di euro, per il calciatore pronto un quinquennale da 1,2 milioni a stagione: oggi Tessmann giocherà i quarti alle Olimpiadi e poi dovrebbe essere stabilito il suo arrivo a Firenze, scrive il quotidiano.