NAZIONE, Ribery non può allenarsi. Serve deroga

Sulle pagine de La Nazione c'è un'analisi della situazione legata a Franck Ribery. Il francese non potrà allenarsi a meno che l'Ufficio Igiene non preveda una deroga al protocollo. L'ex Bayern ieri non si è presentato al centro sportivo ma ha atteso il responso da Roma: nelle ultime ore sarebbe stato confermato l’orientamento per un via libera condizionato dal rispetto di alcune norme, su tutte quella relativa alla quarantena allargata per i contatti ravvicinati della persona (calciatori o staff) trovata positiva. Tra le deroghe ci potrebbe essere anche quella del ritorno al lavoro per gli atleti professionisti rientrati dall’estero, magari dopo una quarantena ridotta.