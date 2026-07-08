La Nazione racconta l'affare Dragusin: "Ha preferito la Fiorentina ad altri club"

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Radu Dragusin è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore romeno ha sostenuto ieri le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club viola fino al giugno 2027. L'accordo prevede anche un diritto di riscatto da 17,5 milioni di euro dal Tottenham, che consentirebbe alla società gigliata di acquistarlo a titolo definitivo e prolungarne il legame fino al 2031.

La Nazione ricostruisce la genesi del colpo: il centrale ex Genoa era già stato seguito dalla Fiorentina nello scorso mercato invernale, ma l'operazione non si era concretizzata. Questa volta, invece, Dragusin ha scelto senza esitazioni il progetto illustrato da Fabio Grosso, preferendo Firenze anche ad altre destinazioni. Per lui è pronto un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante per una squadra che punta ad aumentare fisicità, esperienza e leadership nel reparto arretrato.