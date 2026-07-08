Quasi 40 milioni per i centrali: la Fiorentina cambia strategia con Paratici
Difesa al centro del progetto: il mercato viola riparte dalle fondamenta. Lo scrive la Nazione. L'acquisto di Radu Dragusin si inserisce in una strategia ben precisa della Fiorentina, che nelle ultime settimane ha deciso di concentrare gran parte dei propri investimenti sul reparto difensivo. Sommando l'operazione legata al romeno a quella conclusa per Viery, il club viola ha infatti destinato quasi 40 milioni di euro a due difensori centrali nel giro di pochi giorni.
Una scelta che nasce anche dai numeri dell'ultima stagione. La Fiorentina ha infatti mostrato diverse difficoltà sulle palle inattive, subendo ben 18 reti da calcio piazzato, di cui 12 di testa. L'obiettivo della dirigenza e di Fabio Grosso è quindi quello di aumentare solidità e fisicità nel cuore della retroguardia. L'arrivo dei nuovi innesti potrebbe inevitabilmente portare a una revisione delle gerarchie interne, con alcuni elementi dell'attuale reparto che potrebbero valutare nuove soluzioni nel corso del mercato.
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