Corriere Fiorentino: Andreazzoli sulla panchina della Primavera viola, ecco perché

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L'approdo di Aurelio Andreazzoli alla guida della Primavera viola rappresenta una scelta che sorprende, soprattutto dopo la sua ultima esperienza all'Empoli, conclusa con l'esonero nel gennaio 2024. Eppure, secondo il Corriere Fiorentino, è proprio uno degli aspetti che ne aveva determinato l'addio al club azzurro ad aver convinto Paratici a puntare su di lui.

All'Empoli gli era stato infatti contestato un approccio ritenuto troppo orientato al risultato e alla gestione dell'avversario piuttosto che alla proposta di gioco. Una caratteristica che la Fiorentina ritiene invece utile per il percorso di crescita del proprio settore giovanile, dove l'obiettivo è sviluppare un calcio basato su qualità, coraggio e iniziativa, anche a costo di assumersi qualche rischio.

Andreazzoli non ricoprirà soltanto il ruolo di allenatore della Primavera, ma avrà anche il compito di coordinare e confrontarsi con gli altri tecnici del vivaio. L'intenzione del club è costruire un percorso formativo omogeneo, con l'obiettivo finale di accompagnare sempre più giovani verso la prima squadra