Può complicarsi Koleosho, sempre vivo l'interesse per Bakayoko

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Tuttosport scrive che, archiviato il discorso della difesa, Paratici cercherà di dare a Fabio Grosso (che sarà presentato giovedì, a 20 anni dal rigore che incoronò l'Italia campione del mondo) almeno un esterno d'attacco prima dell'inizio del ritiro, previsto al Viola Park il 13 luglio. Potrebbe complicarsi la strada per Luca Koleosho, che nel testa a testa Fiorentina-Paris Fc, dove ha passato gli ultimi 6 mesi, avrebbe comunque dato la preferenza ai viola.

Sempre viva la pista Bakayoko

La Fiorentina ha offerto al Burnley 11 milioni ed è forte della volontà dell'attaccante di venire a Firenze ma deve fare i conti con l'inserimento del club parigino che proprio in queste ore ha fatto un'offerta più alta agli inglesi. Sempre per le fasce resta viva la pista che porta a Johan Bakayoko del Lipsia, non semplice, visti i 20 milioni chiesti.