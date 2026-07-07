Contatti per Thorstvedt, secondo ’Stadio’ la Viola ha offerto 15 mln

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Il Corriere dello Sport - Stadio si occupa della trattativa col Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Il centrocampista rappresenta il fedelissimo di Grosso, motivo più che valido per portarlo a Firenze ed è quello che la Fiorentina sta provando a fare con un’offerta bonus compresi di quindici milioni: ma non basta ai neroverdi, che a quindici ci vogliono arrivare senza bonus e quelli semmai aggiungerli.

La contropartita tecnica

Insomma, la distanza non è insormontabile e l’ultimo, recente contatto tra le parti di qualche giorno fa, parlando anche di Sohm come parziale contropartita, l’ha ridotta: gli emiliani in origine erano partiti da quota venti.