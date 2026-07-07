Per Gudmundsson sirene francesi. E su Bianco c'è l'Avellino

vedi letture

L’edizione odierna de La Nazione fa il punto sui vari movimenti in uscita della Fiorentina. Tanto per cominciare si registrano alcuni interessamenti dall’estero per Albert Gudmundsson. Oltre ad Atalanta, Bournemouth e Aston Villa, anche il Marsiglia avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante. Proseguono i contatti per definire il futuro di altri giocatori come Antonin Barak, che sta lavorando per il suo ritorno all’Hellas Verona.

Bianco può andare all'Avellino

Riguardo ad Alessandro Bianco, ci sono stati dei colloqui con l’Avellino dove ritroverebbe Nesta. Infine Amatucci: il ragazzo è ormai a un passo dal ritorno in Spagna. Su di lui c’è il Deportivo La Coruna, che tra oggi e domani potrebbe definire il suo innesto.