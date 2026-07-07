Attesa per Koleosho: Fiorentina convinta di aver fatto il massimo

Attesa per Koleosho: Fiorentina convinta di aver fatto il massimoFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:19Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione si sofferma su Luca Koleosho e scrive che adesso il lavoro della Fiorentina si concentrerà proprio su di lui, o comunque sull’arrivo di un nuovo esterno offensivo. Ne servono almeno quattro a Fabio Grosso per lavorare al suo 4-3-3. L'allenatore si appresta a cominciare il ritiro estivo senza averne però nemmeno uno. 

In attesa di Koleosho

Quanto a Koleosho, la dirigenza viola attende una sua risposta definitiva. Il Paris FC non ha mai mollato la presa sull’esterno. Paratici e Goretti sono convinti di aver fatto il massimo anche per convincere il calciatore, oltre che il Burnley (sul tavolo 10 milioni più bonus). In caso di esito positivo è già pronto un contratto di cinque anni, a circa 1 milione, per l’esterno.