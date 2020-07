NAZIONE, Pessina apre al CS: "Si troverà un'intesa"

L'edizione odierna de La Nazione, nelle sue pagine fiorentine, dedica una pagina ai problemi evidenziati dalla Soprintendenza sul Centro Sportivo di Bagno a Ripoli, ospitando anche qualche dichiarazione proprio del sovrintendente Andrea Pessina: "Non ci si deve spaventare, è tutta una dialettica che porta poi al risultato. Sono stati evidenziati aspetti da rivedere, ma non significa che il progetto non si fa. Massima disponibilità per un incontro tecnico nei prossimi giorni per arrivare a una sintesi. All’interno (del piano paesaggistico, ndr) vi sono prescrizioni specifiche per quell’area che non possiamo ignorare. Quindi dobbiamo vederci con i tecnici della Fiorentina, progetti alla mano, e vedere se quanto proposto è congruo".