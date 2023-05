NAZIONE, Maxischermi e viola ovunque: Firenze è pronta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

"Bandiere viola a ogni angolo e un unico discorso che si propaga in tutte le piazze e i bar della città. Dopo 9 lunghi anni di attesa, oggi la Fiorentina torna a giocarsi una finale di Coppa Italia, per una di quelle serate che farà fermare completamente Firenze, sospesa a soffrire insieme ai giocatori in maglia viola". Comincia così il pezzo de la Nazione dedicato ai preparativi della città in vista della finale di Coppa Italia di stasera in programma a Roma. In tantissimi, 25mila, partiranno per la capitale. In molti guarderanno la storica finale contro l'Inter in giro per la città: parco dell’Anconella, l’Habana 500, il Fiorino sull’Arno, la Toraia, Le Murate, Light di Campo di Marte, l’Off Bar alla Fortezza e l’Ultravox alle Cascine; sono questi i luoghi dove sarà possibile vedere la partita gratuitamente e all’aria aperta, otto aree dell’estate fiorentina che verranno invase da bandiere, sciarpe, maglie e tanta voglia di incitare la squadra.

Discorso diverso per la finale di Conference League in programma mercoledì 7 giugno a Praga. Per il match contro il West Ham comune e società si stanno muovendo per provare ad aprire il Franchi e far vedere lì la gara grazie ai maxischermi.