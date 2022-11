NAZIONE, Maleh e non solo: il borsino dei partenti

Sulle colonne de la Nazione si parla stamani del mercato in uscita della Fiorentina: tanti i nomi che potrebbero partire a gennaio e così il quotidiano fiorentino "dà i numeri" in termini di "probabilità di partenza". Tra i sicuri esuberi c'è Szymon Zurkowski, promesso sposo dell'Empoli già in estate e pressoché inutilizzato in questa prima parte di annata. Buona probabilità di salutare i compagni la hanno anche anche Pierluigi Gollini (90% per la Nazione) e Youssef Maleh (90%), col primo che, in prestito dall'Atalanta si potrebbe liberare già a gennaio.



Più contenute le chances di veder partire Luca Ranieri (60%) ed il desaparecido Marco Benassi (50%), mentre per il quotidiano ai colpi dei recenti mercati viola (Nicolas Gonzalez e Arthur Cabral) verrà dato ancora tempo a Firenzeo.