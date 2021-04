NAZIONE, La Fiorentina è viva: avanti a passettini

La Nazione di oggi ospita un editoriale a firma Cosimo Zetti che analizza il pareggio di ieri tra Fiorentina e Juventus. "La strategia dei passettini" è il titolo del pezzo, che sottolinea come già dalle prime battute si poteva immaginare di andare incontro ad una buona prestazione dei viola. Primo tempo chic, ripresa più in sofferenza ma senza rinunciare agli attacchi: "La Fiorentina ci è finalmente piaciuta", scrive l'autore dell'articolo. Come se si fosse svegliata ed avesse capito di essere squadra vera: il ritiro imposto dalla società e la vittoria di Verona, in tal senso, hanno fatto bene. Il fatto che il gol subito a freddo dalla Juve non abbia cambiato poi l'esito finale è un buon segno, perché la salvezza la si può raggiungere avanzando a piccoli passi.