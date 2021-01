NAZIONE, Fiorentina, è vietato tirare in porta?

La Fiorentina non tira in porta e non vince. Così, messo da parte l’effetto-trionfo con la Juve, i viola infilano il quarto pareggio consecutivo al Franchi e non ce la fanno a scappare del tutto dalla zona pericolo della classifica. Lo scrive La Nazione, che titola in maniera ironica: "Fiorentina, è vietato tirare in porta?". Dopo i buoni primi 10 minuti ha funzionato solo la caparbietà di Ribery e il movimento di Castrovilli. Troppo poco per piegare il Bologna: la risposta potrebbe (o dovrebbe) arrivare direttamente dal mercato che si apre oggi.