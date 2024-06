NAZIONE, Bonaventura vuol restare a Firenze, lo scenario

FirenzeViola.it

Come sottolinea La Nazione, il telefono di Daniele Pradè sta bollendo in questi giorni. Ora è il momento di decidere sui rinnovi di contratto dopo l'arrivo di Palladino. Un nome su tutti è in bilico: Jack Bonaventura. Il centrocampista viola sta bene a Firenze, la sua famiglia anche e ha zero motivi per andarsene. La tentazione Juventus c’è stata a gennaio, ma era soprattutto Allegri a spingere per averlo. Adesso lo scenario è diverso, il confronto imminente con l’agente Enzo Raiola chiarirà in modo definitivo la situazione. Prima di guardarsi intorno cercherà di capire se ci sono margini per restare a Firenze un’altra stagione.