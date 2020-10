NAZIONALI, Tutti i viola sorridono, ma non Cutrone

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino troviamo quest'oggi un focus relativo a quello che è il rendimento dei vari Nazionali viola a giro per il mondo. Come spiega il quotidiano, in questa prima sosta la Fiorentina si sta allenando senza 12 convocati, visto che per motivi di salute sono rimasti in città Pezzella e Pulgar. Al posto del capitano viola con l’Argentina c’è Lucas Martinez Quarta, acquistato dalla Fiorentina nelle ultime ore di mercato. Due notti fa, alla terza presenza nella rappresentativa, è stato il migliore in campo insieme a Messi nella vittoria contro la Colombia: il nuovo difensore sarà in città mercoledì prossimo e da giovedì, dopo essersi sottoposto al tampone, comincerà ad allenarsi con la nuova squadra. Motivi per essere felice ne ha anche il portiere Dragowski che qualche giorno fa ha fatto il suo esordio assoluto con la Polonia nell’amichevole contro la Finlandia. Domani sera se la vedrà contro l’Italia di Biraghi e Bonaventura, entrambi autori di un’ottima prova un paio di giorni fa contro la Moldova. Prima volta in nazionale anche per Kouamè, subentrato nella Costa d’Avorio nel corso dell’amichevole contro il Belgio. C’è anche un altro viola che sogna l’esordio: è Vlahovic, convocato insieme a Milenkovic. Stasera la Serbia giocherà contro l’Ungheria. Brutta avventura per Cutrone: l’amichevole dell’Under 21 in Islanda è stata annullata per via dei quattro azzurrini positivi al Covid.