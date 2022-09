NAZIONALI, Caso Nico Gonzalez. E Amrabat...

La sosta delle nazionali può aver fatto bene a chi è rimasto a Firenze così da rifiatare dopo il tour de force in cui la Fiorentina è stata protagonista negli ultimi mesi, ma allo stesso tempo ha portato problemi sui rientri di alcuni giocatori, Amrabat su tutti, e alcuni casi da risolvere come quelli di Nico Gonzalez e Jovic. Come precisato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista marocchino farà ritorno a Firenze solamente nelle giornata di oggi, con la possibilità di allenarsi solamente una volta prima della rifinitura. Dalla Fiorentina fanno sapere che "Il giocatore sta seguendo il programma di viaggio predisposto per lui dalla Federazione del Marocco: rientrerà venerdì come programmato e d’accordo con la società", quando però, gli altri due suoi connazionali che giocano in Italia, Sabiri e Cheddira, hanno fatto ritorno nei rispettivi club mercoledì pomeriggio.

Inoltre, tengono banco i casi Nico Gonzalez e Jovic. L'ex Stoccarda, volato in Argentina dopo la partita contro l'Hellas Verona, è stato per due partite di fila in tribuna e ha lavorato sempre a parte, quindi risulta molto difficile che Italiano lo schieri titolare a Bergamo. Infine Jovic, il quale ha collezionato in tutto 2’ con la sua Nazionale, finendo per essere preso di mira dalla stampa del suo Paese per non aver festeggiato con i compagni. Complici le sue condizioni fisiche, ancora lontante, evidentemente, dalla forma migliore.