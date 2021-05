NAZIONALE, Vaccini da lunedì a chi farà l'Europeo

È arrivata l'autorizzazione del Governo: da lunedì giocatori che parteciperanno all'Europeo itinerante di quest'estate saranno vaccinati. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rischio è considerato alto proprio per la natura della competizione che richiederà molti spostamenti, dunque la FIGC si sta già muovendo per partire dalla prossima settimana con i vaccini al Covid-19. La scelta potrebbe ricadere su Moderna, che prevede la seconda dose dopo tre settimane. Per la seduta vaccinale di lunedì il c.t. ha stilato dunque una apposita lista allargata di 30-35 giocatori, includendo tutti quelli che possono ambire alla convocazione per la campagna dell’Europeo.