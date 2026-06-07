Nasce la nuova Fiorentina di Grosso: ecco i ruoli da provare a coprire sul mercato
La scelta della Fiorentina di ripartire da Fabio Grosso rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo, fatto di calcio propositivo, valorizzazione dei giovani ma soprattutto un modulo, il 4-3-3 o 4-2-3-1, che necessita di un restyling profondo della rosa. Lo scorso anno la Fiorentina è partita dapprima senza esterni offensivi di ruolo, mettendo dentro Harrison e Solomon a gennaio e adattando Parisi. Con il nuovo tecnico serviranno investimenti soprattutto in attacco e soprattutto sulle corsie esterne. Giocatori moderni, abili a saltare l’uomo, a creare superiorità numerica e a fare gol.
Serviranno poi almeno un centrocampista, due terzini destri, un centrale e un terzino sinistro. Giocatori per i quali l’investimento sarà fatto sul cartellino, senza parametri zero e con la voglia di creare un parco giocatori anche con valore di mercato in futuro. Lo riporta la Repubblica.
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