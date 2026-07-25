Prove tecniche di centrocampo contro il QPR: ma tra Fagioli e Oulai sarà staffetta
Prevista per oggi alle 16 la seconda amichevole ufficiale di questa preparazione estiva per la Fiorentina di Grosso. Il QPR sarà un avversario di un altro livello rispetto al Gubbio affrontato mercoledì scorso e permetterà al tecnico di vedere i potenziali passi in avanti della squadra da un punto di vista della condizione ma anche da quello tattico.
La staffetta tra Oulai e Fagioli
Secondo la Gazzetta dello Sport è probabile che a centrocampo non venga schierato subito il tridente composto da Fagioli, Oulai e Atta, con i primi due che dovrebbero alternarsi tra il primo e il secondo tempo. Una frazione a testa da play davanti alla difesa per capire anche chi dei due potrebbe ricoprire quel ruolo con maggiore continuità anche nel momento in cui dovessero essere schierati contemporaneamente.
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