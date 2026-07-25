Prima le cessioni poi gli esterni offensivi: solo un prestito potrebbe cambiare le priorità

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Dopo aver messo a segno virtualmente anche l'acquisto di Joao Mario dalla Juventus, ora Paratici vorrebbe dare priorità agli esterni offensivi, ma solo dopo aver trovato l'accordo per qualche altra cessione dopo quella di Luis Balbo a titolo definitivo allo Sturm Graz arrivata ieri. L'acquisto del portoghese in prestito con diritto di riscatto invece, anche se non si tratta di un avvicendamento immediato, porterà alla cessione di almeno uno tra Fortini e Dodo, entrambi finiti nel mirino del Napoli che però prima di affondare il colpo dovrà cedere alcuni dei suoi tanti esuberi.

I piani cambierebbero solo con affari in prestito

La questione esterni potrebbe cambiare se dovessero aprirsi le porte di affari da portare a termine con la formula del semplice prestito, e non è un caso - secondo il Corriere Fiorentino - che si siano intensificate le voci su Franco Mastantuono del Real Madrid, anche perché se davvero la Fiorentina fosse pronta a rilevarlo con la formula del prestito secco, incontrerebbe i favori dei Blancos che non hanno intenzione di cederlo lasciando aperta la porta al riscatto di chi lo accoglierà. In ogni caso, la sensazione è che per i colpi in quella zona del campo servirà ancora pazienza.