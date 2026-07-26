Martorelli sulla Fiorentina: "Oscar del mercato, almeno per adesso"

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L’operatore di mercato, Giocondo Martorelli, si è così espresso a TuttoMercatoWeb.com sull’andamento del calciomercato in Italia: “Ad oggi l’oscar va sicuramente alla Fiorentina, che è la società che ha fatto di più. Si è mossa in anticipo sul mercato. Ma...".

Ma?

“L’esperienza mi porta a dire che bisognerà aspettare gli ultimi giorni. Mi rifiuto di pensare che le big non faranno grandi innesti”.

Cosa pensa, invece, della panchina azzurra?

"Ancora è tutto poco chiaro. Il fatto che Pirlo non abbia firmato fa presupporre che non ci sia ancora nulla di definito”.