Franchi, i soldi per i lavori non sono più un problema: candidatura blindata per Euro32

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Il Comune ha blindato la candidatura a Euro32 per quanto riguarda lo stadio Franchi: la svolta dopo la proposta della Fiorentina

I soldi non sono più un problema per la ristrutturazione dello stadio Franchi e questa è la notizia che arriva dalla nota di ieri del Comune di Firenze. La candidatura a Euro32 è blindata sia che venga dato il via libera all'investimento da 55 milioni da parte della Fiorentina per il secondo lotto dei lavori sia che non arrivi. Al via la conferenza dei servizi per valutare i documenti presentati dai viola, ma nel frattempo, ieri Palazzo Vecchio ha fatto sapere che i soldi ci saranno in ogni caso: soldi garantiti dal Comune dunque, un passaggio fondamentale per rassicurare la Figc e rendere più forte la candidatura ad essere una delle cinque città che ospiteranno le partite dell'Europeo.

Entro 60 giorni poi sapremo se ci sarà l'ok per il project financing legato alla proposta del club della famiglia Commisso, ma la buona notizia è che ciò che serviva per proseguire i lavori senza patemi è già stato messo in preventivo, con o senza il coinvolgimento di ACF. A riportarlo è La Nazione.