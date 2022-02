NARDELLA, Si cautela sui fondi se Commisso saluta

Come scrive il Corriere Fiorentino, dopo le parole poco rassicuranti di Rocco Commisso sul futuro, il Comune di Firenze si cautela per trovare le coperture economiche che consentano di ultimare l’intero progetto di riqualificazione di Campo di Marte, anche senza i soldi del presidente viola. La speranza è che quello del tycoon sia stato solo uno sfogo, intanto i soldi del PNRR per il Franchi infatti ci sono, tanto che i 95 milioni arrivati dal Ministero della Cultura sono già stati inseriti nel bilancio chiuso proprio martedì scorso. Il sindaco Nardella - si legge - ha già incontrato più di una volta il dg della Fiorentina Joe Barone per parlare del rinnovo della convenzione sullo stadio fino a inizio lavori. Per la riqualificazione di Campo di Marte, a Palazzo Vecchio si valutano il Credito Sportivo e la Banca europea degli investimenti se non fossero disponibili i 30 milioni della Fiorentina. Inoltre, il PNRR potrebbe fornire altri fondi, a meno che il Soprintendente non ponga il suo veto.