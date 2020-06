NARDELLA, Niente concessione, ma seguiremo ACF

Dario Nardella, intervenuto ieri al consiglio comunale, ha parlato anche del nuovo stadio della Fiorentina. Queste le parole riportate da La Nazione: "Siamo disponibili a qualunque ipotesi prospettata dalla Fiorentina, nel rispetto delle norme. Aspettiamo di incontrare la proprietà per esaminare nel dettaglio le quattro ipotesi prospettate dal presidente Commisso, sempre con l’obiettivo di promuovere Firenze". Dopo che la Lega in consiglio si è scaldata mostrando dei cartelli proprio sulla questione stadio, perché la legge non consente di dare lo stadio in concessione per 99 anni, nè venderlo come richiesto, sull'aeroporto Nardella ha aggiunto: "La procedura ripartirà, speriamo riparta con le nuove norme".