Fagioli il peggiore in campo a Reggio Emilia: pioggia di 4 e 4,5 per lui

Fagioli il peggiore in campo a Reggio Emilia: pioggia di 4 e 4,5 per luiFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:45Primo Piano
di Redazione FV

Secondo i quotidiani in edicola stamani, Nicolò Fagioli è stato il peggior calciatore della Fiorentina sceso in campo ieri a Reggio Emilia. Pioggia di insufficienze, anche gravi, per l’ex Juventus, reo di aver commesso troppi errori talvolta decisivi in negativo. Periodo 'no' per il classe 2001.

Nicolò Fagioli -

La Gazzetta dello Sport 5,5
Corriere Fiorentino 4
La Nazione 5
Corriere dello Sport - Stadio 5
Tuttosport 5
Repubblica (ediz. Firenze) 4,5