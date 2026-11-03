Grande prova di Njie contro il Sassuolo: i quotidiani lo premiano

Grande prova di Njie contro il Sassuolo: i quotidiani lo premianoFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Alieu Njie merita la palma di migliore in campo a Reggio Emilia. L’ex Torino è salito in cattedra, contro il Sassuolo, segnando un gol bellissimo e riaccendendo la Fiorentina. I quotidiano di oggi lo premiano nelle proprie pagelle attribuendo alla sua prestazione una serie di 7 e 7,5. 

Alieu Njie -

La Gazzetta dello Sport 7
Corriere Fiorentino 7
La Nazione 7,5
Corriere dello Sport - Stadio 7,5
Tuttosport 7,5
Repubblica (ediz. Firenze) 7