MOVIOLA, Orsato, bollino nero: quanti dubbi sul 2-1

Il moviolista de Il Corriere dello Sport-Stadio Edmondo Pinna analizza oggi la direzione arbitrale di Orsato e della sua squadra in occasione del match di ieri tra Bologna e Fiorentina: ruota tutto intorno al contatto Kasius-Martinez Quarta per il 2-1. La prima in A di Orsato è da bollino nero, con l’internazionale di Schio più orientato verso l’Europa e il Mondo che sugli impegni di casa nostra. Se questo è l’apporto, ripassare fra altre sei gare: fino ad oggi abbiamo fatto a meno di lui, no? Ne avrà da fare questa settimana Pinzani (boss dei rapporti CAN-club). Detto che Arnautovic è in linea con il pallone (non c’è offside), concentriamoci sul caos creato dal contatto fra Kasius e Martinez Quarta: il primo colpisce il secondo dietro la nuca con un braccio, ovviamente non c’è violenza. Nel medesimo istante, Martinez Quarta scivola, ha le gambe dritte e perde l’equilibrio. Orsato valuta il contatto di gioco (domanda: avesse fischiato, chi avrebbe detto nulla?), mettendo in qualche maniera nei guai Maggioni (un dato: l’uno ha 260 gare in A, l’altro 7). I dubbi, più d’uno, restano.