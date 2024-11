MOVIOLA, Ok per Gazzetta e Corriere. Ma da Genova...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una partita dura, quella tra Genoa e Fiorentina, ma senza grandi episodi da controllare. Per questo motivo La Gazzetta dello Sport giudica sufficiente la prova dell'arbitro Chiffi, nonostante per la rosea gli scontri tra Sabelli e Sottil sarebbero potuti essere puniti con un cartellino giallo.

Dello stesso avviso è il Corriere dello Sport-Stadio, nonostante qualche decisione da ricedere su falli che troppo spesso lascia correre. Diametralmente opposto, invece, il giudizio che arriva da Genova dal Secolo XIX, che valuta la prova di Chiffi con un 4,5 per la mancata espulsione di Quarta su Frendrup, per un colpo di Gosens su Masini in occasione del gol e, infine, per la trattenuta finale di Mandragora su Vasquez su cui - scrive il quotidiano - poteva starci il calcio di rigore.