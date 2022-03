MOVIOLA, Manganiello promosso, Il rigore è netto

Protagonista della partita di ieri tra Fiorentina e Verona, l'arbitro Gianluca Manganiello viene ampiamente promosso dal Corriere dello Sport: il fischietto di Pinerolo ha tenuto in mano una gara ricca di falli ma piuttosto corretta ed è stato pronto e lucido a giudicare subito da rigore l'intervento con cui Nikola Milenkovic ha preso in pieno la gamba di Kevin Lasagna in area: rigore ineccepibile assegnato e poi realizzato da Caprari per il gol del definitivo 1-1 in una partita ben arbitrata dall'esperto direttore di gara, che ha fischiato 30 falli e tirato fuori quattro cartellini (tutti sventolati a giocatori dell'Hellas).