Ex obiettivi viola, Iraola a un passo dal Liverpool. E il Milan punta su Glasner

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Sembra ormai tutto fatto per l'avvento di Andoni Iraola sulla panchina del Liverpool. L'ex tecnico del Bournemouth, cercato anche dalla Fiorentina per la prossima stagione, è ormai ad un passo dal raccogliere l'eredità di Arne Slot, motivo per cui in queste ore ha rifiutato anche la corte del Milan per il dopo Massimiliano Allegri. Lo spagnolo, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ha rifiutato infatti diverse destinazioni - e in primis quella rossonera - perché intenzionato a diventare il prossimo tecnico dei Reds, con un accordo di massima già trovato.

D'altra parte, una volta chiuso il rapporto con Allegri, il Diavolo ha cercato di contattare l'allenatore olandese per affidargli al propria panchina. Milan che però tiene vive anche altre ipotesi come un altro ex obiettivo viola: Oliver Glasner. Tra domani e martedì sono previsti contatti a distanza con l'ex tecnico del Crystal Palace e Ralf Rangnick, attualmente i favoriti per sbarcare in rossonero come allenatore e dt dopo la rivoluzione di qualche giorno fa.