Thorstvedt la prima richiesta di Grosso: lui ha già detto sì alla Fiorentina

Thorstvedt la prima richiesta di Grosso: lui ha già detto sì alla FiorentinaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Nazione fa il punto sulle due trattative più calde per la Fiorentina, Luca Koleosho per la fascia e Kristian Thorstvedt per il centrocampo. In particolare per il norvegese la trattativa è con il Sassuolo, perché non c'è nessun problema nel convincere il norvegese, che anzi non vede l’ora da mesi di sbarcare a Firenze con la compagna. Il club neroverde attende la proposta ufficiale di Paratici, che però non sarà di 15 milioni come richiesto fino ai giorni scorsi dai dirigenti neroverdi.

I contatti sono andati avanti anche ieri, c’è grande fiducia di poter arrivare alla fumata bianca entro pochi giorni. Il centrocampista, impegnato al Mondiale con la Norvegia, è stata la prima espressa richiesta di Fabio Grosso