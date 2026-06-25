Thorstvedt la prima richiesta di Grosso: lui ha già detto sì alla Fiorentina
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La Nazione fa il punto sulle due trattative più calde per la Fiorentina, Luca Koleosho per la fascia e Kristian Thorstvedt per il centrocampo. In particolare per il norvegese la trattativa è con il Sassuolo, perché non c'è nessun problema nel convincere il norvegese, che anzi non vede l’ora da mesi di sbarcare a Firenze con la compagna. Il club neroverde attende la proposta ufficiale di Paratici, che però non sarà di 15 milioni come richiesto fino ai giorni scorsi dai dirigenti neroverdi.
I contatti sono andati avanti anche ieri, c’è grande fiducia di poter arrivare alla fumata bianca entro pochi giorni. Il centrocampista, impegnato al Mondiale con la Norvegia, è stata la prima espressa richiesta di Fabio Grosso
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1 Koleosho e Thorstvedt nel mirino, ma il lavoro di Paratici è solo all'inizio. E il budget si andrà formando in base alle cessioni
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FirenzeViolaKoleosho e Thorstvedt nel mirino, ma il lavoro di Paratici è solo all'inizio. E il budget si andrà formando in base alle cessioni
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