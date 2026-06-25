Incontro tra l'agente di Thorstvedt e Paratici. Ora la trattativa col Sassuolo

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Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport in merito alla Fiorentina, nei giorni scorsi è andato in scena l’incontro tra l’agente di Thorstvedt del Sassuolo e Fabio Paratici. I primi contatti sono stati positivi, sottolinea la rosea, perché c’è stata un’apertura convinta da parte del giocatore, favorevolmente impressionato dal progetto dei viola, intenzionati a tornare presto a lottare per l’Europa dopo un’annata molto tribolata.

Atteso a breve un primo contatto con il Sassuolo per capire quali sono le intenzioni del club. La valutazione del giocatore è intorno ai 15 milioni, la Fiorentina in questo momento è concentrata soprattutto sulle cessioni e secondo il quotidiano sarebbe Fazzini a fare spazio a Thorstvedt nel reparto centrocampisti attualmente a disposizione di Grosso.