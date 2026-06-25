Paratici e Grosso vogliono esterni, Koleosho in pole ma ci sono altri nomi

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Fabio Paratici e Fabio Grosso sono ripartiti dalla ricerca di giocatori che diano ampiezza e imprevedibilità al tridente sugli esterni. Gente possibilmente giovane, ambiziosa, sprezzante del rischio e del pericolo, capace di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica. Un identikit preciso, sottolinea il Corriere Fiorentino, che porta dritti a Luca Koleosho. È lui il primo della lista, ed è su di lui che in queste ore si stanno concentrando gran parte delle attenzioni del ds, ma non è il solo..

Ecco allora l’interesse per Cancellieri (in uscita dalla Lazio), quello per Joshua Bakayoko (Lipsia) o i sondaggi per Noa Lang, di ritorno al Napoli. Occhio però, perché i viola cercano anche giocatori che sappiano muoversi sulla trequarti. Non a caso al Viola Park ha di recente fatto visita l’agente del super talento Giovani Baroni (Talleres), così come non sono un caso le informazioni raccolte su Tomas Aranda, del Boca Juniors.