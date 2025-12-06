Social
Minacce di morte alle fidanzate dei calciatori viola: alcune hanno sporto denuncia
Il clima attorno alla Fiorentina si fa sempre più rovente. La squadra di Vanoli è uscita sconfitta anche oggi, dal match col Sassuolo, perso per 3-1 a Reggio Emilia. La classifica si fa sempre più brutta e la rabbia dei tifosi è tanta, ma alle volte supera i limiti e arriva a compiere episodi vergognosi.
Come quelli che stanno riguardando diverse fidanzate dei calciatori viola, che hanno ricevuto ripetute minacce di morte o simili messaggi spregevoli attraverso i social network. Molte hanno già sporto denuncia, alcune sono anche uscite allo scoperto sui propri canali, come ha fatto la moglie di Dodo, Amanda, rendendo pubblici - tramite Storie Instagram - gli incresciosi commenti sotto un suo post. Questa l'immagine diffusa:
Dagli inviatiVanoli in sala stampa: "Chiediamo scusa ai tifosi. Basta alibi, bisogna diventare uomini"
Dagli inviatiGoretti sulla crisi: "Vietato retrocedere. Vanoli confermato, ma ora decisioni drastiche"
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
