Da Boga a Pisilli, prime idee per gennaio. Ma Goretti avrà disponibilità limitata

Tra spese alte (e che aumenteranno ancora) e un monte ingaggi oneroso, la Fiorentina, nel mercato di gennaio, dovrà fare i conti con una disponibilità economica fortemente limitata. Servirebbero fondi che al momento non ci sono, con la conseguenza che prima di ogni entrata sarà necessario concretizzare un’uscita. È questo il diktat con il quale il ds Goretti dovrà fare i conti, cercando di regalare nuove alternative al tecnico ma soprattutto di tappare falle nella rosa diventate sempre più evidenti, riporta oggi il Corriere Fiorentino. Per questi motivi, il lavoro nella sessione invernale dovrà essere di studio, cercando di cogliere l'occasione giusta.

A tracciare intanto un quadro di nomi che sta seguendo la società è lo stesso quotidiano locale, scrivendo che Goretti e i suoi uomini stanno seguendo le difficoltà di Boga a Nizza, dove uno screzio con la tifoseria ha peggiorato le cose, o il poco spazio di Maldini e Brescianini a Bergamo mentre si starebbe raccogliendo informazioni pure sul conto del centrocampista della Roma Pisilli. Non mancano nemmeno le piste straniere, come quelle che porterebbero a giovani di talento poco impiegati come il difensore classe 2006 Acheampong o il ventunenne trequartista Buonanotte entrambi del Chelsea, ma anche in questo caso trattasi solo di idee.