Fazzini e Gosens sulla via del recupero. Giovedì occhio alla difesa a quattro

Il giorno dopo la debacle di Sassuolo, Paolo Vanoli ha scelto di radunare la squadra subito e allenarsi immediatamente, senza staccare la spina. Così la Fiorentina ha svolto ieri mattina una seduta di scarico per chi aveva giocato a Reggio Emilia, mentre ha fatto un allenamento più intenso chi non ha preso parla alla gara. Oggi invece è previsto riposo, un 8 dicembre da passare in famiglia senza pensieri per rigettarsi sul lavoro a partire da domani, col mirino puntato sulla partita di Conference contro la Dinamo Kiev (giovedì ore 18:45 al Franchi).

Occasione in cui Vanoli potrebbe passare al tanto ventilato cambio modulo, magari con la difesa a quattro. Per far ciò diventa importante capire chi riuscirà a recuperare e come riferisce La Nazione, restano da monitorare da domani le condizioni di Fazzini (problema alla caviglia che dovrebbe essere in via di risoluzione) e Gosens, il cui recupero era stato ipotizzato per il Sassuolo ma poi è stata scelta la strada della cautela. Da capire se il tedesco rientrerà in gruppo già per la sfida europea o direttamente domenica contro il Verona. Il suo ritorno in campo sarà decisivo per attuare il cambio modulo, con il passaggio alla difesa a quattro.