"Retrocessione e problemi di salute: Commisso potrebbe vendere": la Repubblica sicura

Non le manda a dire Giuseppe Calabrese, sulle pagine sportive de la Repubblica (ed. Firenze), in merito alla Fiorentina e alla sua crisi profonda. Nel suo fondo di oggi sul quotidiano locale non si fanno sconti in merito alle responsabilità condivise all'interno del club, protagonista di un vero e proprio disastro attuale: "Nell’anno del centenario, la società viola si appresta a regalare alla città una retrocessione che farebbe saltare idee e progetti e, probabilmente, finirebbe per mettere sul mercato la Fiorentina viste anche le condizioni di salute di Rocco Commisso. Il presidente continua a seguire le vicende viola dalla sua bella casa negli Stati Uniti. È in contatto diretto con il dg, Alessandro Ferrari, e con la squadra ma gestire in smart working una società di calcio non è impresa facile. Anzi, è piuttosto complicato. [...] Finora Commisso ha sempre smentito le voci di cessione, ma l’eventuale retrocessione e le sue condizioni di salute potrebbero spingerlo a rivedere la sua posizione", scrive Calabrese a proposito della proprietà.

Poi, una menzione anche sulla seconda parte di stagione, quella in cui la Fiorentina deve in tutti i modi salvarsi: "Il calendario, comunque, offre ancora una possibilità. Davanti ai viola ci sono altre quattro sfide abbordabili e la possibilità di iniziare a risalire in classifica. Però serve un cambio di marcia e solo i giocatori si possono tirare fuori da una situazione così complicata. E che nelle ultime ore ha coinvolto anche le mogli di alcuni di loro, oggetto di minacce (anche di morte) sui social. Un quadro desolante e devastante che non lascia intravedere niente di buono e che mette la Fiorentina con le spalle al muro. Ci vorrebbe una società forte per gestire tutto questo, ma la Fiorentina non lo è. Non ha voce per farsi sentire dentro lo spogliatoio - e meno male che ha preso posizione contri gli insulti e le intimidazioni sui social - tantomeno per prendere iniziative forti. Così si vive alla giornata sperando in un miracolo che non arriva. E con lo spettro della Serie B che aleggia sempre intorno alla squadra".