Spettro B per la Fiorentina, il CorSport: "Richiamare Antognoni, un dt vero e altre 5 mosse"

Un nuovo dt, il ritorno di Antognoni e altre cinque mosse: per il Corriere dello Sport, sono questi i cambiamenti che necessita la Fiorentina per evitare di precipitare definitivamente. "Questa squadra non è capace di lottare per il semplice motivo che non è una squadra. Da Pioli a Vanoli non è cambiato niente. Non sappiamo fino in fondo cosa stia succedendo nel centro sportivo, ma di sicuro non hanno capito niente", scrive Alberto Polverosi sul quotidiano odierno. Che poi, appunto, suggerisce una serie di manovre per non sprofondare in Serie B:

"Prima mossa: affidare questa impresa a un direttore tecnico con una figura di spicco, sia per i fiorentini che per tutti gli appassionati di calcio, uno che abbia esperienza e sia ascoltato, ci viene in mente Cesare Prandelli.

Seconda mossa: con un atto di umiltà richiamare Giancarlo Antognoni. C’è bisogno di lui come di nessun altro.

Terza mossa: aprire il Viola Park ai tifosi, perché vedano con i loro occhi quanto e come lavorano quei giocatori che poi, in partita, si perdono. Possono scuoterli o sostenerli, anzi scuoterli e sostenerli.

Quarta mossa: abbassare decisamente i prezzi delle prossime tre partite in casa anche con Udinese e Cremonese, così come fatto con il Verona, le tre partite che la Fiorentina deve vincere per forza. C’è bisogno di uno stadio pieno.

Quinta mossa: invitare ogni giorno al Viola Park un paio di giocatori storici della Fiorentina, capaci di spiegare cos’è il senso di appartenenza, cosa vuol dire indossare quella maglia.

Sesta mossa: a proposito di maglie, lasciar perdere quelle arlecchinate che servono per il marketing, ma rimettere indosso ai giocatori solo le maglie viola.

Settima mossa: quest’ultimo suggerimento arriva da un collega e tifoso, Andrea Santoni. Coprite al Franchi quello scempio davanti alla curva Fiesole con un grande telo che nasconda gru e piloni, magari con la riproduzione della fantastica coreografia di Fiorentina-Juventus 4-2. Che senso ha? Il senso della rimonta, allora da 0-2 a 4-2, oggi dall’ultimo posto alla salvezza".