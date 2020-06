MILENKOVIC, Su di lui PSG, Man. United e Milan

Il Corriere Fiorentino oggi dedica ampio spazio a Nikola Milenkovic, che ieri ha parlato sulle frequenze di Radio Bruno Toscana (QUI le sue parole). Non ruba l’occhio come Gaetano Castrovilli e non fa gli allunghi in velocità come Federico Chiesa, ma è comunque uno dei difensori più apprezzati della Serie A. Per questo Pradè vorrebbe blindarlo più a lungo rispetto al 2022, data di scadenza dell'attuale contratto. Anche perché Paris Saint-Germain, Manchester United e Milan si sono già fatte avanti. Per ora il giocatore pensa solo al campo, a fine estate si vedrà.