MILENKOVIC, Prematuro parlare di rinnovo. Ribery...

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è intervenuto per parlare dei viola e di se stesso. Queste le sue dichiarazioni: "Sto bene, abbiamo lavorato molto, non vedo l'ora di cominciare a giocare. E' bellissimpo sentire di nuovo l'emozione, l'adrenalina della partita. Se il CTS ha dato l'ok per ripartire credo sia giusto farlo".

Rispetto alla situazione normale, teme di più possibili infortuni?

"Ho avuto la fortuna di partecipare ad un Mondiale e credo che le dinamiche siano simili, non sono preoccupato di questo".

Come ha visto il nuovo calcio alla ripresa?

"Ho visto tutte le partite, soprattutto mi ha impressionato per il ritmo e l'intensità di gioco, segno che tutte le squadre hanno lavorato molto e sono pronte per giocare ad alti livelli".

Brescia è tra le città più colpite. Ha paura ad affrontarla?

"No, non penso a questo perché se il CTS ha dato l'ok credo che ci siano le condizioni per giocare".

Che obiettivo vi siete posti per questo finale di campionato?

"Giocare per vincere ogni gara senza fare calcoli di classifica e alla fine vedremo".

Ritiene possibile una rimonta sul Milan?

"Ripeto che dobbiamo concentrarci partita dopo partita senza fare calcoli".

Partizan-Stella Rossa si è svolta con i tifosi. Che ne pensa?

"Sicuramente è stato piacevole vedere di nuovo lo stadio pieno e spero che anche in Italia si possa arrivare a questo il prima possibile".

Crede che sia giusto farlo anche in Italia?

"Se ci saranno le condizioni di sicurezza, senza rischi, penso che si possa fare".

C'è qualche compagno dal quale si aspetta qualcosa in più?

"Tutti noi siamo importanti e ognuno di noi darà il massimo contributo alla squadra. Riavere Ribery potrà fare la differenza, campione assoluto dentro e fuori dal campo".

Preferirebbe una carriera come Ivanovic o Vidic?

"Spero di poter fare un percorso alla Milenkovic, Vidic è sempre un riferimento per me".

Parlerete di un possibile rinnovo a fine stagione?

"Ho sempre detto che ne parleremo al momento giusto. Ora mi sembra prematuro in quanto sono concentrato totalmente sul campionato".

Lei e Pezzella siete entrambi molto simili, entrambi destri. Può essere un problema?

"Con German mi sono sempre trovato bene, mi sembra di ricordare che ci sono state coppie di difensori solo destri nel passato: non vedo problemi".

Vlahovic può essere un attaccante in grado di segnare molti gol?

"Se continuerà ad allenarsi in questo modo sicuramente sarà uno degli attaccanti più forti, ha tutto per esserlo".

Ha qualche calciatore al Fantacalcio dei viola?

"Non ho studiato la formazione per il Fantacalcio però vedo nei prossimi giorni. Della Fiorentina ho solo Dragowski".

La prima cosa che ha fatto quando si è potuti tornare ad uscire?

"Nulla di particolare se non quello di poter fare una passeggiata in città. Ovviamente la possibilità di allenarsi al centro sportivo è stato molto importante".

Ha paura nel camminare per strada?

"No, ovviamente cerco di utilizzare tutti i dispositivi e mantenere le distanze di sicurezza".

Che cosa ha fatto che di solito non fa durante questa quarantena?

"Ho avuto modo di approfondire la storia del vostro Paese ed ho scoperto che è ricca di contenuti".

Pensa già alla gara con il Brescia? Come spera che finisca?

"Ci penso molto ed ovviamente spero che finisca nel migliore dei modi per noi".