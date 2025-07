FirenzeViola Galatasaray in ritirata, lo United osserva: una settimana e poi Kean deciderà il suo futuro

vedi letture

La minaccia Galatasaray per Moise Kean sembra essersi dissolta sul più bello. Nella giornata di ieri, il club turco aveva acceso l’interesse sull’attaccante della Fiorentina, con un contatto diretto tra la dirigenza di Istanbul e l’entourage del numero 20 viola per sondare la disponibilità del giocatore. Ma il vero obiettivo del club giallorosso non è mai stato un mistero: Victor Osimhen, e in serata è arrivata la svolta. Il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçusi, ieri è stato avvistato su un volo privato diretto a Milano. Una trasferta densa di obiettivi di mercato: il futuro di Morata, magari sondare la disponibilità dell’Inter per Calhanoglu, ma soprattutto provare a chiudere la partita Osimhen.

L’allarme, in casa Fiorentina, era concreto: se la pista Osimhen non si fosse sbloccata in tempi rapidi, i turchi avrebbero potuto spostare le proprie attenzioni con decisione su Kean, per il quale i 52 milioni di clausola non sarebbero stati un ostacolo. In serata, però, è arrivata la decisione: Galatasaray pronto a pagare i 75 milioni di euro della clausola per Osimhen. Per il nigeriano è pronto un contratto faraonico da 16 milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Una mossa che chiude, almeno per ora, la porta Kean.

Ma il mercato non dorme mai e il pericolo si sposta a nord. Ora è il Manchester United a far tremare la dirigenza viola. Secondo fonti inglesi, i Red Devils sarebbero pronti a sferrare l’assalto decisivo nei prossimi giorni, proprio quando il countdown della clausola rescissoria – fissata al 15 luglio – entrerà nella fase finale. La Fiorentina, intanto, guarda al calendario. Ogni giorno che passa avvicina il momento in cui potrà riaprire il dossier rinnovo con Kean.

L’intenzione è chiara: se nessuno pagherà la clausola, il club gigliato si siederà al tavolo con l’agente del giocatore per discutere un prolungamento del contratto con adeguamento dell’ingaggio. Sul piatto c’è un’offerta da 4 milioni di euro netti a stagione, sostenuta anche dai benefici fiscali previsti dal Decreto Crescita. Un investimento importante, che farebbe di Kean il calciatore più pagato dell’era Commisso dopo Ribery, ma anche un segnale forte: la Fiorentina vuole ripartire da lui. Se il mercato lo permetterà.