L'attacco viola si sdoppia. Corriere dello Sport: "La rosa del futuro riparte dai 9 e i 10"

Il Corriere dello Sport fa il punto sull'attacco della Fiorentina. Kean rimane la grossa variabile, ma è l'idea è quello di averlo in rosa anche per l'annata che verrà e, a fianco a lui, tre attaccanti di assoluto livello. Si parla di idea - in mezzo le tempeste del mercato - e allora è giusto parlare di un quartetto ideale: Kean, Dzeko, Gudmundsson e...? Più Sebastiano Esposito che Lucas Beltran, anche qui però dovranno incrociarsi i discorsi di mercato.

Due nove e due dieci, una doppia coppia da incastonare in cima al 3-5-2 di Stefano Pioli, che vuole più soluzioni per il suo attacco. L'obiettivo è questo: non dipendere più da un singolo calciatore, perché il ricordo delle Fiorentine recenti senza Kean - spuntate è dir poco - è ancora fresco nella mente di tutti.