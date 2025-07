Bernabé, la Fiorentina nel destino. Dalla maglia di Ribery all'esordio in A

Come riporta il Corriere dello Sport, Adrian Bernabè ha la Fiorentina nel destino. La seppur breve carriera del centrocampista di 24 anni è già costellata di tappe importanti e incontri decisivi, come quello con Ribery, l'idolo di cui custodisce gelosamente la maglia dell’ultima partita giocata in Coppa Italia, scambiata con lui in campo alla fine di Salernitana-Parma 0-2. L'altro episodio che lo lega alla Fiorentina è l'esordio in Serie A avvenuto il 17 agosto scorso, quando al Tardini è arrivata proprio la squadra viola per la prima presenza in Serie A del talento spagnolo. Che potrebbe arrivare a Firenze questa estate e chiudere così il cerchio.